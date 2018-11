Autobanden bestolen Didier Verbaere

05 november 2018

18u33 0

In de Westremstraat in Wetteren gingen dieven aan de haal met de vier autobanden en de velgen van een geparkeerde wagen. De eigenaar trof zijn wagen vrijdagochtend zo aan op zijn oprit. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.