Auto die botst op vangrail E40 nadien aangereden door ander voertuig 13 augustus 2018

Een wagen is gisteren op de E40 in Wetteren ter hoogte van de zwevende rotonde net na de afrit op de betonnen vangrail gereden. De auto kwam tot stilstand op de midden- en linkerrijstrook in de richting van de kust. Een tiental minuten later werd de auto aangereden door een tweede wagen. Twee personen werden naar het ziekenhuis overgebracht. Er ontstond al snel een file vanaf Erpe-Mere. (DVL)