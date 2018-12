Armoede en dus ook uitgaven OCMW Wetteren stijgen de komende jaren Didier Verbaere

13 december 2018

20u41 0 Wetteren De gemeentelijke toelage aan het OCMW van Wetteren stijgt de komende jaren met 560.000 euro, 296.391 euro en 553.090 euro in 2019, 2020 en 2021.

“Er zijn bij de opmaak van de budgetten heel wat inspanningen geleverd om de kosten te verlagen en te besparen waar mogelijk. Maar deze nieuwe cijfers zijn gebaseerd op een stijging van de armoede in Wetteren waardoor ook het aantal aanvragen voor een leefloon zal stijgen”, legt OCMW-voorzitter Lieve De Gelder (CD&V) uit.

Ook het Lokaal Dienstencentrum De Koffiebranderij kost meer dan voorzien. “De operationele kost en tekort ligt 200.000 euro hoger dan voorzien en ook de oprichting van het Huis van het Kind was niet vooraf in de budgetten opgenomen”, aldus De Gelder. Verder dalen de federale subsidies voor de bezetting van het Lokaal Opvanginitiatief. “En in het gemeentelijk meerjarenplan werd de toelage sinds vorig jaar met 280.000 euro verlaagd”.

Hierdoor zit het OCMW dus met een tekort dat de komende jaren moet worden bijgepast om de begroting in evenwicht te houden.