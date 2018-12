Arbeidsinspectie en vuurspektakel op Kerstmarkt Massemen Didier Verbaere

02 december 2018

De arbeidsinspectie hield zaterdagavond een controle op de Kerstmarkt van de burenvereniging Tot Heil Onze Gebuurte (THOG) op het Dorpsplein van Massemen. Vier inspecteurs controleerden alle handelaars die er in een chalet cadeautjes, hapjes en drankjes verkochten. Ook de medewerkers van THOG moesten hun identiteitskaart afgeven. Nochtans zijn het allemaal vrijwilligers van de vereniging. Ook bij de handelaars werden geen overtredingen vastgesteld. (lees verder onder de foto's)

De Kerstmarkt zelf verliep rimpelloos en lokte een massa volk naar het Dorp. Twee dagen lang kon je er op de koppen lopen. Ook het afsluitende vuur- en vuurwerkspektakel zorgde voor heel wat animatie.

THOG kwam vorige maand nog in het oog van een politieke rel terecht toen Walter Govaert (Open Vld) hen beschuldigde dat ze met hun ‘gratis verkiezingsaperitief' de verkiezingen hadden beïnvloed en partij kozen voor Eén Wetteren en CD&V. Govaert baseerde zich op Uit in Vlaanderen waar het evenement zelf als gratis werd aangekondigd. Maar drank en eten moest die dag wel degelijk betaald worden. De liberale frontman vraagt de nietig verklaring van de verkiezingen en trok naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Zij behandelen het dossier op 20 december in Brussel.