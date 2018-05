Appartementen maken plaats voor groen 01 juni 2018

Het voormalige Infopunt en de appartementen van 'De Vos' naast de Sint-Getrudis kerk op de Markt van Wetteren worden gesloopt en vervangen door een groene corridor richting Rode Heuvel. De toekomstbeelden zijn te bewonderen op het te slopen gebouw. Er komt een terrastuin in verschillende niveaus met wandelpaden, grasperken en zitruimtes. De sloopvergunning is er en de aanbestedingen lopen om een aannemer te vinden die de klus kan klaren. De gemeente Wetteren hoopt tegen het najaar aan de slag te kunnen.





Na een succesvol petanquetornooi tijdens het Pinksterweekend is de horeca op de Markt ook vragende partij voor een permanent plein. Of dit kan ingepast worden in het huidige ontwerp, is nog niet geweten. (DVL)