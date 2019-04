Antoine en Rosette zijn gouden koppel Didier Verbaere

08 april 2019

Antoine De Backer (74) en Rosette Van Der Putten vierden in Wetteren hun 50stehuwelijksjubileum. Antoine is de zoon van een landbouwerskoppel uit Ooserzele. Als jonge gast werkte hij vroeg mee op de boerderij. Na zijn legerdienst gaat hij aan de slag bij het veevoerderbedrijf Schatteman in Wetteren. Later werkte hij nog bij Gandamolens in Gent en Inex in Bavegem. Rosette is geboren in Bavegem. Ze werkte na haar opleiding als naaister onder meer in een schoenenfabriek en een wasserij.

Het gouden koppel leerde elkaar kennen rond Pasen, op de Kapellekermis 1966 in Sint-Lievens-Houtem. Ze dansen er met elkaar en worden verliefd. Na drie jaar huwen ze in 1969 in Bavegem. Sinds 2013 hebben ze een appartement aan in Blankenberge. En sinds 2017 wonen ze in Wetteren om dichter bij de kinderen te zijn. Ze hebben twee zonen : Nico en Andy. Die zorgden voor vier kleinkinderen Kyana, Amber, Kjento en Emma. In zijn vrije tijd was Antoine 20 jaar bestuurslid bij OZ Bavegem, de voetbalclub van zoon Nico. En supportert hij voor de Bavegemse wielrenner Kurt Eeckhout. Ze zijn ook beide lid van OKRA en gaan graag wandelen en fietsen.