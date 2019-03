Andy Warhol levert 1050 euro op Didier Verbaere

05 maart 2019

De collectie van 11 platenhoezen, ontworpen door de legendarische kunstenaar Andy Warhol, leverden Roland Wijmeersch uit Wetteren 1050 euro op. De verzamelaar bood zijn collectie te koop aan de vier experts aan in het Vier programma Stukken van Mensen maandagavond. “Ik heb een aantal platen dubbel en wil met de opbrengst mijn andere collectie hoezen van The Beatles en The Rolling Stones verder uitbreiden”, aldus Roland.

Warhol ontwierp tussen 1967 en 1986 de hoezen van 25 LP’s van onder meer The Velvet Underground, The Rolling Stones en Aretha Fraklin. Roland bezit 11 van deze platen. Wat uitzonderlijk is. Expert Paul vond het een mooie collectie maar wou niet meer bieden dan 800 euro. En dit terwijl de verzamelaar er tussen 1000 en 1500 euro voor had betaald. Bie Baert verdubbelde haar eerste bod tot 1000 euro en Roland ging dan akkoord met een ultiem bod van 1050 euro en gaf er nog een LP van Transvision Vamp over de dood van Warhol bij. Het bleek een juiste gok want de andere experts Patrick en Boris hadden niet meer dan 800 en 300 euro over voor de collectie.

In het programma bood Wetteraar en zanger Christoff dan weer een schilderij aan van Henry Roland. Hij had het portret van een clown met zijn eerste spaarcenten gekocht voor 1500 euro. Maar de experts wilden er slechts de huidige marktwaarde tussen 1500 en 2500 euro voor betalen. Te weinig vond Christoff en hij verkocht zijn werk niet.