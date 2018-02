Andy eerste bezoeker nieuw gemeentehuis 06 februari 2018

Het nieuwe gemeentehuis op Rode Heuvel in Wetteren heeft gisteren om 9 uur de deuren geopend. Voortaan huizen alle administratieve diensten van de gemeente op het nieuwe plein tussen de Sint-Gertrudiskerk en de Schelde. Andy Bettens was de eerste bezoeker en werd verwelkomd met een bloemetje. "Ik moet een nieuwe identiteitskaart aanvragen en had het gebouw en het plein nog niet gezien, maar ik vind het wel mooi. Al was ik wel wat geschrokken van de veertig trappen vanaf de Scheldedreef", lacht Andy.





Aan het onthaal werd hij geholpen door stagiair Jelle, die de hele week de bezoekers wegwijs zal maken in het nieuwe gemeentehuis. Bezoekers moeten zich voortaan melden aan een infozuil waarop ze de reden voor hun bezoek kunnen ingeven. Nadien krijgen ze een nummer toegewezen en worden ze naar de juiste balie geloodst. "Er zullen hier en daar nog wel wat problemen opduiken, maar we zijn goed voorbereid", vertelt Els Van Ghysegem, diensthoofd Stedenbouw. De eerste vijftig bezoekers kregen een plantje mee. (DVL)