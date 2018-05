Amokmaker nachtje in de cel 01 juni 2018

De politie van Wetteren arresteerde woensdagavond om 22.45 uur een amokmaker in de Florimond Leirensstraat. De dronken man was op weg door de Stationstraat en bonkte er op ramen en trapte tegen deuren. Toen bewoners hem tot kalmte aanmanen kwam het tot een vechtpartij. De politie kon de man snel bedwingen. Hij werd bestuurlijk aangehouden om zijn roes uit te slapen in de cel. (DVL)