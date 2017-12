Alleen nog geluidsarm vuurwerk 02u55 14

De gemeente Wetteren kiest voor 'geluidsarm vuurwerk' en steunt hierin gemeenteraadslid Winnie Meeus (N-VA). Ook inwoners zullen voortaan enkel nog toestemming krijgen om vuurwerk af te steken als het geluidsarm is.





"Geluidsarm vuurwerk is een zeer interessant alternatief voor traditioneel vuurwerk. Klassiek vuurwerk kan stress, paniek, en zelfs hartstilstand bij dieren veroorzaken. Geluidsarm vuurwerk is bovendien even mooi en heeft een vergelijkbare kostprijs. En het komt het dierenwelzijn ten goede", stelt Meeus. Het voorstel van het gemeenteraadslid komt er na de vraag daaromtrent van Brussels staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V) en Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) aan de steden en gemeenten. (DVL)