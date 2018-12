Alain Pardaen (CD&V) legt eed af als burgemeester van Wetteren Didier Verbaere

27 december 2018

13u48 0

Alain Pardaen (CD&V) heeft in de ambtswoning van waarnemend Gouverneur Didier Detollenaere in Gent de eed afgelegd als burgemeester van Wetteren. Pardaen werd vrijdag benoemd door minister Liesbeth Homans (N-Va) na de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Die oordeelde dat een klacht van Open Vld ongegrond was en de verkiezingen in Wetteren dus geldig. Open Vld kopman Walter Govaert heeft nu tijd tot 2 januari om naar de Raad van State te trekken. Komt er geen beroep dan wil het gemeentebestuur van Wetteren de nieuwe gemeenteraad samenroepen om op 17 januari om de eed af te leggen.