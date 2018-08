Al 1.500 kilometers afgelegd met ouderen in riksja 09 augustus 2018

WTC Lambroek uit Massemen heeft al 1.500 kilometer afgelegd met een riksja. Vorig jaar werd het project 'Fietsen Zonder Leeftijd' in Wetteren gelanceerd. Daarbij rijden leden en vrijwilligers van de club rond met bewoners van de woonzorgcentra Armonea en Schelderust-Scheldezicht. "Bij gunstig weer maken de bewoners bijna dagelijks een fietstochtje van 20 kilometer in en rond Wetteren. Halverwege stoppen ze voor een drankje, kopje koffie of ijsje. De bewoners appreciëren het initiatief", zegt schepen Herman De Wulf. "De wielerclub is een van de eerste in Vlaanderen dat deelneemt aan het sociaal project 'Cycling Without Age'. Intussen rijden over de hele wereld al meer dan 1.500 riksja's rond, goed voor 450 plaatsen in 37 landen. Samen reden ze meer dan 2 miljoen kilometers met meer dan 50.000 ouderen."





WTC Lamboek zoekt nog steeds naar vrijwilligers-piloten om met de fiets twee tot drie keer per maand een tweetal uur rond te fietsen. Info: fzlwetteren@wtc-lambroek.be en http://wtc-lambroek.be/index.php/fzl. (DVL)