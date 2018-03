Afvalophaling nog steeds verstoord 03 maart 2018

02u34 0

De ophaling van afval in de regio Wetteren en Dendermonde is voor de derde keer deze week verstoord. Dinsdag kon een deel van de rondes niet worden afgewerkt door de algemene vakbondsstaking. En donderdag en gisteren legde een deel van het personeel het werk neer naar aanleiding van een onderzoek dat werd gevoerd naar het functioneren van een medewerker bij intercommunale Verko. Volgens de vakbonden is de houding van een bepaald diensthoofd naar het personeel toe onaanvaardbaar. "Er is zelfs sprake van pesterijen", aldus de vakbonden. "We vragen de inwoners begrip voor deze situatie en verzoeken hen vriendelijk om het niet-opgehaalde afval van deze week aan de straatzijde te verwijderen en opnieuw aan te bieden bij de volgende ophaalbeurt", zegt Anika Buyst van intercommunale Verko. (DVL)