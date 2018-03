Afvalophalers Verko blijven diensthoofd steunen 07 maart 2018

In Wetteren werden oud papier en pmd-zakken gisteren wel opgehaald ondanks de staking bij afvalintercommunale Verko. Een deel van de arbeiders blijft pal achter het gecontesteerde diensthoofd staan en staken hem gisteren een hart onder de riem toen ze de man zagen wandelen op de Markt.





De man werkt van thuis uit aan een nieuw project sinds een onderzoek tegen hem loopt na een klacht over pesterijen in november. Maar liefst van al wil hij gewoon weer aan de slag bij de ophalers. "Vandaag zijn 26 arbeiders aan de slag. Wij blijven achter onze baas staan. In elk bedrijf is er wel eens een discussie, maar dit is geen reden om te staken", stelt Claude Heuninck.





"De steun van mijn mannen doet uiteraard deugd, want ik heb mezelf niks te verwijten. Ik werk 11 jaar voor Verko en heb nog nooit een opmerking gekregen over mijn job. Iedereen weet dat ik dag en nacht klaar sta voor mijn personeel. Ik weet niet waarom ik nu plots geviseerd werd", reageert het diensthoofd. Meer mag en kan de man niet kwijt.





Ook de arbeiders aan het werk zijn de situatie beu. "Momenteel worden wij geviseerd en zelfs fysiek bedreigd omdat we aan het werk zijn. Die situatie moet stoppen", zegt Claude.





De directie nodigde de werkwillige arbeiders gisterenavond uit voor overleg over de situatie.





Ondertussen blijft de dienstregeling van Verko verstoord en kan niet alle afval worden opgehaald. Ook snoeihout kan op de recyclageparken tijdelijk niet meer worden aangeboden en wordt gehakseld wegens personeelsgebrek.





