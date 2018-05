Afval blijft alweer staan 18 mei 2018

Afvalintercommunale Verko slaagde er woensdag opnieuw niet in om alle afval op te halen in de regio Wetteren. Alle pmd-zakken bleven staan. Papier en karton en de gft-bakken werden door een deel van het personeel opgehaald. De anderen trokken naar de betoging in Brussel. Op 27 februari was er al hinder door een nationale betoging. Op 2 maart legde een deel van het personeel het werk neer na een ruzie over het functioneren van één van de ploegbazen. Die staking zou een week aanhouden. Op 17 april waren er opnieuw problemen. Door de inhaalrondes klaagde het personeel de werkdruk aan en voerde stiptheidsacties uit. Dat was ook op 26 april het geval. (DVL)