Afscheid van oud-directeur Sint-Gertrudishumaniora Herman De Wilde (80) Didier Verbaere

20 november 2018

In de Sint-Gertrudiskerk in Wetteren is dinsdagochtend afscheid genomen van Herman De Wilde. De oud-directeur van het Sint-Gertrudishumaniora overleed vorige week op 80-jarige leeftijd. Herman zetelde ook in de nationale raad van bestuur van het katholiek onderwijs. Na de fusie tot het Sint-Gertrudiscollege werd de directeur er ook fan van het wereldkoor Abadabukileyo in 1997. Na zijn pensioen zou hij er als warme bas het koor versterken. Herman was weduwnaar, papa van Veerle en de intussen overleden Inge, en grootvader van Janne, Kato, Bavo, Filip en Annelies.