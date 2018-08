Afscheid pompier Jean Paul Braeckman 23 augustus 2018

02u45 0

In de dekenale Sint-Gertrudis Kerk van Wetteren werd gisteren afscheid genomen van Jean Paul Braeckman (63). Zijn kist werd door een erehaag van de vrijwillige brandweer naar buiten gedragen. Jean Paul was bijna 20 jaar lang in dienst van de brandweer. Hij overleed in Woon Zorg Centrum Sint-Jozef na een ziekte. "Jean Paul had een late roeping bij de brandweer en kwam in dienst toen hij bijna reeds 40 jaar was. Dankzij zijn jongere broer Jacques. In 2014 zwaaide hij af", weet postoverste Paul De Neef. Ook zijn neef Patrick Brackman was lange tijd brandweerman in Wetteren. (DVL)