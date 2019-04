Afbraak en heropbouw schoorsteen Van Hauwermeirsmolen: vader en zoon halen 5.000 stenen naar beneden, stuk voor stuk Didier Verbaere

02 april 2019

15u35 8 Wetteren In Massemen is de ontmanteling begonnen van de 26 meter hoge schoorsteen van de vroegere olieslagerij aan de Van Hauwermeirsmolen langs de Molenbeek. Vader Frank en zoon Tom Coornaert halen 5.000 stenen naar beneden, stuk voor stuk. Om later weer naar boven te brengen voor de heropbouw. Sinds 1934 doet het bedrijf niks anders dan oude industriële schouwen afbreken en weer opbouwen.

De 26 meter hoge industriële schoorsteen van de voormalige olieslagerij van de Van Hauwermeirsmolen - ter vergelijking: de toren van de Sint-Gertrudiskerk in Wetteren is 65 meter hoog - werd gebouwd in 1909. Het is een beschermd monument en een baken in het landschap van het dorp. Maar door de tand des tijds hangt de schouw de laatste jaren gevaarlijk scheef. “Ze helt reeds 75 centimeter uit haar as en de toestand werd te gevaarlijk. Omdat het een beschermd relict is van de industriële archeologie, moest deze dus worden heropgebouwd. De schoorsteen voerde 100 jaar geleden de rook af van de stoomketel in de olieslagerij”, vertelt Agnes Bellemans van de watermolen.

We nummeren de stenen niet. Dankzij onze ervaring, puzzelen we die schouw later weer in elkaar. Ze hebben ook een verschillende maat, dus zo moeilijk is dat niet Frank Coornaert

Die restauratie is een kolfje naar de hand van Frank en Tom Coornaert uit Deerlijk. Het bedrijf werd opgericht in 1934 door Achilles Coornaert. Hij gaf de fakkel door aan zoon Albert, de vader van Frank en grootvader van Tom. Vier generaties lang werkt de familie al als schoorsteenbouwers. “Afbreken en herbouwen van oude schoorstenen is onze specialiteit en daar zijn we fier op”, zegt Frank Coornaert die de opdracht in Massemen binnenhaalde. Hun referenties liegen er niet om. Ze renoveerden tal van historische sites in Vlaanderen. “Onder meer de torens van Vinckier en het Rabot, de schoorsteen van de brandweerkazerne en de voormalige schoorstenen van het UZ. En ook heel wat oude schoorstenen van bloemisterijen in de regio hier”, zegt Frank.

Heropbouw tegen de zomer

In Massemen werd dinsdag ongeveer een derde van de wankele schoorsteen afgebroken vanaf een hoogtewerker. “We breken vandaag een deel van de schouw af zodat de site er rond weer veilig is. Dat gebeurt steen per steen en ik schat dat er zo’n 4 tot 5.000 op maat gemaakte stenen in het bouwwerk zitten. In de loop van de maand mei breken we verder af en beginnen we aan de heropbouw”, legt Frank uit. Terwijl zoon Tom 26 meter hoog de schoorsteen afbreekt, stapelt vader Frank de stenen op de begane grond. De stenen nummeren doet hij niet. “Dankzij onze ervaring, puzzelen we die schouw later weer in elkaar. Ze hebben ook een verschillende maat, dus zo moeilijk is dat niet”, lacht hij.

Dure grap

Voor de eigenaars van de molen, Agnes en Roel, is de renovatie een dure grap. “De totale werken zijn geraamd op 108.000 euro, maar we ontvangen slecht 64.000 euro aan subsidies. De kosten voor studies en architecten en de btw worden niet gedekt. Zo moeten we dus nog op zoek naar 51.000 euro voor de restauratie”, zegt Agnes Bellemans. Via Herita opende ze een projectrekening voor giften en sponsors. Eén steen heropbouwen kost 10 euro en elke ring stenen 240 euro. Via het fiscaal attest van Herita krijg je 45 procent terug via de personenbelasting. Info op herita.be/projectrekeningen en op de Facebookpagina van de Van Hauwermeirsmolen in Massemen.