Afbraak deel nieuwe Scheldebrug start maandag 10 februari 2018

De aannemer en de Vlaamse Waterweg starten komende maandag met de afbraak van een deel van de aanloopbrug naar de nieuwe Scheldebrug in Wetteren. Na onderzoek bleek dat de eerste fase van de betonnen constructie tussen pijlers één en drie niet voldeed aan de kwaliteitsnormen. De afbraak start maandag en zou een week later klaar moeten zijn. Tijdens deze werken is er geen verkeer mogelijk op de Tragelweg. E is een omleiding via de Kasterstraat.





De Vlaamse Waterweg laat ook weten dat de werken aanzienlijke geluidshinder zullen veroorzaken tussen 7 en 19 uur. Na de afbraak kan het stuk opnieuw herbouwd worden. Door deze problemen is de ingebruikname van de nieuwe voetgangers- en fietsbrug uitgesteld tot juli. De afbraak van de oude passerelle is uitgesteld tot het najaar, na het broedseizoen van een kolonie beschermde zwaluwen op de oude brug. (DVL)