Afbraak aanloophelling Scheldebrug begonnen 15 februari 2018

02u49 0 Wetteren Na twee dagen voorbereiding en stuttende werken is de firma Baldewijns gisteren begonnen met de afbraak van een deel van de aanloophelling naar de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Schelde in Wetteren.

Bij het gieten van het eerste deel van de ongeveer 170 meter lange betonnen aanloophelling van de nieuwe brug op de linkeroever ontstond er op een aantal plaatsen een verzakking van de ondersteunende bekisting. Daardoor voldoet de betonstructuur van de eerste 70 meter van de aanloophelling niet aan de vooropgestelde kwaliteitsvereisten", zegt Hans De Preter van de Vlaamse Waterweg nv, bouwheer van de brug. "Een volledige afbraak en wederopbouw bleek de enige mogelijke oplossing. Het tweede, hogere deel van de aanloophelling, kan blijven staan en ook de stabiliteit van de aanloophelling kwam niet in het gedrang."





Het project van 4,8 miljoen euro zal hierdoor pas in juli in plaats van april klaar zijn (DVL)