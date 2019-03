Acht vrouwen op zoek naar moordenaar in Overbeke Didier Verbaere

29 maart 2019

14u01 0 Wetteren Vrank en Vrij brengt in haar toneelzaal in Wetteren Overbeke ‘8 vrouwen’, een een komische thriller van Robert Thomas in een regie van Johnny De Meyer.

In het stuk wordt Marcel dood aangetroffen. Vermoord, met een dolk in de rug. Paniek breekt uit. Hoe is dit kunnen gebeuren? Waarom? Maar vooral...wie heeft dit op zijn geweten? Acht vrouwen in huis! Acht mogelijke daders. Slechts één van hen kan de moord hebben gepleegd. Niemand is nog te vertrouwen. Een hilarisch en spannend avondje theater om niet te missen. Op de planken staan Hilde Gyselinck, Sara Van de Steen, Kathy Van de Velde, Geertrui Van Renterghem, Lut de Ridder, Jasmien Clinckspoor, Séverine Pluym en Valérie Galle. Voorstellingen op 5, 6, 11, 12 en 13 april om 20 uur in de Bassisschool Sint-Theresia Overbeke aan de Kapellewegel. Info en reservaties op www.vrankenvrij.net en op 0475/28.06.45.