Academie Beeldende Kunsten Wetteren krijgt vaste stek in oude kousenfabriek Cordonnier Muziekacademie verhuist naar tekenacademie Didier Verbaere

12 februari 2019

19u09 0 Wetteren De Academie voor Beeldende Kunsten Wetteren krijgt vanaf het schooljaar 2020 – 2021 een vaste en permanente stek in de fabrieksgebouwen van Cordonnier. De gemeente kocht de oude kousenfabriek in de Schoolstraat. De oude fabriek wordt momenteel gerenoveerd. Ook de inrichting van een nieuw jeugdhuis en een repetitiezaal voor muziekbands in het gebouw wordt momenteel onderzocht.

De gemeente Wetteren kocht de oude kousenfabriek in 2008. Aanvankelijk waren er plannen om er een deel van de Academies, een feestzaal en een bedrijven centrum voor de creatieve industrie onder te brengen. Het nieuwe schepencollege van CD&V, Eén Wetteren, Groen & Co en Sp.a veranderde ondertussen haar visie op het gebouw en de toekomst van de site. “Omwille van beperkte financiële middelen”, geeft schepen Robbe De Wilde (Groen&Co) toe. In januari werden de prioriteiten en diverse scenario’s op tafel gelegd.

Permanente huisvesting voor de kunstacademies

“In het oorspronkelijke Masterplan waren er plannen om de Academie voor Beeldende Kunsten een tijdelijk onderdak te geven in Cordonnier. In afwachting van de bouw van een nieuw complex voor één gezamenlijke Muziek- en Tekenacademie. Van die plannen stappen we nu af. De Academie voor Beeldende Kunsten verhuist dus permanent naar het fabrieksgebouw. Dat heeft heel wat troeven met grote heldere, goed verlichte ruimtes die perfect als ruime ateliers kunnen dienen”, zegt schepen Robbe De Wilde.

De Kunstacademie Afdeling Muziek & Woord kan na de verhuis haar intrek nemen in de huidige gebouwen van de Beeldende Kunsten. “De huidige muziekschool heeft nood aan een nieuwe huisvesting. In de afdeling ontbreken sanitaire voorzieningen, er is een slechte toegankelijkheid zonder lift en het gebouw heeft gebrekkige akoestische eigenschappen. We gaan het gebouw van de tekenacademie renoveren in functie van de lessen muziek en woord. Minister Crevits beloofde ons zopas 261.000 euro subsidies voor energiezuinige renovatie van dit gebouw. Kiezen voor het gebouw van Cordonnier en de huidige locatie van de Kunstacademie voor Beeldende Kunsten zal een aanzienlijke besparing betekenen. De kost van 9,5 miljoen euro voor een nieuw complex valt immers weg”, zegt De Wilde.

Inrichten jeugdhuis en repetitieruimte

“Daarnaast loopt een onderzoek om een jeugdhuis en repetitieruimte in de kelderverdieping van Cordonnier te voorzien. Na het verdwijnen van jeugdhuis Exixion staat er immers een nieuwe groep jongeren te popelen om een nieuw jeugdhuis op te richten. De voormalige locatie aan de Bookmolenstraat lijkt hiervoor niet onmiddellijk de beste optie”, zegt schepen van Jeugd Dietbrand Van Durme (Eén Wetteren).

“Het bundelen van jeugdhuis, repetitieruimte en academies zou een mooie kruisbestuiving teweeg kunnen brengen. Het biedt voor alle functies mooie opportuniteiten. Er liggen veel kansen om het klassieke idee van een jeugdhuis dat vooral een jeugdcafé is, te overstijgen”, zegt Dietbrand. “De architect werkt momenteel aan een plan om de nieuwe visie vorm te geven. Er wordt ook rekening gehouden met de omwonenden. Uitstekende akoestiek en een goeie afwikkeling van de bezoekers van het jeugdhuis zullen noodzakelijk zijn.” Als deze piste groen licht krijgt, is er in Cordonnier geen plaats meer voor de zogenaamde creatieve industrie.

Wonen en parkeren

Op de site komt er ook parking. “Op langere termijn willen we ook woongelegenheid voorzien op de site. Ook plannen voor het oude gebouw van de muziekacademie worden nog bekeken. Dit alles in samenspraak met de adviesraden en de buurtbewoners”, zegt burgemeester Alain Pardaen (CD&V).