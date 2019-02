Abadabukileyo schittert onder de Menenpoort Didier Verbaere

17 februari 2019

Abadabukileyo, het wereldmuziekkoor van het Sint-Gertrudiscollege in Wetteren, bracht zaterdagavond een concert onder de Menenpoort in Ieper tijdens TheLast Post. Meer an honderd zangers uit de regio zongen er onder meer ‘In Flanders Fields’, het lied dat het hoogtepunt vormde van hun Vredesconcerten in november. Het koor bracht ook songs op het Duitse kerkhof van Langemark en op Tyne Cot “Het was een onvergetelijk beklijvende uitstap in de 21-jarige geschiedenis van Abadabukileyo”, zegt koorleider Reinout Bracke.