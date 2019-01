Aanschuiven naar containerpark Didier Verbaere

11 januari 2019

17u29 0

Het containerpark in Wetteren was vandaag uitzonderlijk pas om 15.30 uur in plaats van 13 uur open en dat zorgde voor heel wat wrevel en verkeershinder. Zeker nu de inwoners van Wetteren gevraagd werd om hun huisvuilzakken zelf naar het containerpark te brengen na de staking van de afgelopen week bij intercommunale Verko. Op de Noordlaan ontstond al snel een lange file. Waarom het containerpark pas om 15.30 opende vandaag, werd niet gemeld. Een deel van het achtergelaten huisvuil werd donderdag ook door gemeentepersoneel verzameld en weggevoerd.