71-jarige beklaagde moet alle examens opnieuw afleggen nadat hij in dronken toestand fietser aanreed en vluchtte Koen Baten

14 december 2018

Daniel S. (71), een molenaar uit Wetteren is door politierechter Peter D'hond't veroordeeld tot een geldboete van 5.600 euro en een rijverbod van zes maanden. De oudere man had op 8 september 2017 met 2,33 promille of tien glazen alcohol, een fietser van de baan gereden waarna hij vluchtmisdrijf pleegde.

De man was om frieten geweest toen het ongeval gebeurde, ter plaatse bleef een spiegelkap achter en een getuige zag alles gebeuren. Na de aanrijding vertraagde de man ook even, waarop hij toch besloot om verder te rijden. “In die toestand een zwaar ongeval veroorzaken en dan nog verder rijden is absoluut not done", zei politierechter Peter D'hondt. Naast de zware geldboete en het rijverbod moet de man ook kunnen aantonen dat hij nog geschikt is om te rijden. Hij moet zijn theoretisch en praktisch rij-examen opnieuw afleggen en slagen in medische en psychologische proeven. “Het ging om bijzonder ernstige feiten", besloot de politierechter.