7 chauffeurs bellend betrapt achter stuur

Vijf politie-inspecteurs in opleiding namen in Wetteren deel aan een verkeersactie en hadden meteen de handen vol. Zeven chauffeurs werden betrapt op gsm'en achter het stuur. Eéntje negeerde een rood licht en twee bestuurders kregen een onmiddellijk inning voor het niet gebruiken van een voorsorteerstrook. Er werd één proces-verbaal opgesteld voor een bestuurder die reed ondanks een rijverbod. En twee voor rijden onder invloed van drugs. Beide bestuurders moesten hun rijbewijs 15 dagen inleveren. In één wagen werd drugs gevonden en een bestuurder werd betrapt met een valse aangifte van een verloren rijbewijs. Er werd ook een niet gekeurde wagen onderschept en een bestuurder met buitenlandse nummerplaat moest nog een niet betaalde boete van 110 euro onmiddellijk betalen. Twee wagens werden in beslag genomen omdat ze niet verzekerd waren. (DVL)