68 per uur te snel onder invloed van alcohol en drugs 07 maart 2018

Bjorn S. moest zich gisteren verantwoorden voor een fikse snelheidsovertreding in Wetteren. De man werd betrapt tijdens een snelheidscontrole en werd onderschept door de politie. Hij reed maar liefst tegen 138 kilometer per uur waar slechts 70 was toegelaten. De politie kon hem even verderop staande houden. Alsof de snelheidsovertreding nog niet voldoende was, reed de man ook onder invloed van alcohol en drugs en had hij al een rijverbod opgelopen bij een eerdere veroordeling. De man had 1 promille in zijn bloed op het moment van de feiten, goed voor zo'n vijf glazen alcohol. "Ik was die avond iets gaan drinken toen er plots een medisch probleem was met mijn vriendin, daarom reed ik zo snel naar huis. Het was niet mijn bedoeling om te rijden", zei S in de politierechtbank van Dendermonde. Politierechter Chris De Roy zal zich beraden over deze zaak en doet uitspraak op 13 maart. (KBD)