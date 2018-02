61ste carnavalsstoet in Wetteren en prinses voor Merelbeke 05 februari 2018

02u32 0 Wetteren De 61ste carnavalsstoet trok gisteren door de centrumstraten van Wetteren. Jorik Leroy (20), zoon van café De Molenhoek, mocht als Prins Jorik I de stoet leiden onder een stralende winterzon.

En ondanks de schrale temperaturen, lokte de parade opnieuw een pak volk naar het centrum. Met 18 kleurrijke groepen en de aanwezigheid van de Prins Carnaval van België was dit een mooie eerste editie voor het vernieuwde Carnavalcomité.





Prinses

In Merelbeke werd zaterdagavond een prinses verkozen. Leerkracht Ann D'haene (23) en haar adjudant Mathias Reynvoet (29) haalden voor CV De Walletons de titel binnen.





In een spannende verkiezingsstrijd haalde het duo het met een handvol punten verschil in de proeven van Tom De Vogelaere (29) en Dennis Vlerick (33) van CV de Chakooslozen. Prinses Ann en Matthias mogen op 11 maart de 52ste stoet in Merelbeke leiden. Zij volgen Prinses Duvelke I en hofdame Cindy op.





(DVL)