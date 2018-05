60 procent bezoekers Warande komen niet uit Wetteren 31 mei 2018

02u43 1 Wetteren Het openluchtzwembad De Warande in Wetteren opent op zaterdag 9 juni de deuren voor een nieuw zomerseizoen. Vrij laat. Maar de hernieuwing van de tegels in de baden liep door het late vorstweer vertraging op.

De gemeente liet in mei zelfs de speeltuin afsluiten omdat bezoekers beschadigingen aan het zwembad hadden aangebracht. Ook dat zorgde voor enkele dagen extra werk. Het openluchtseizoen loopt tot 31 augustus.





De start op 9 juni valt samen met het kinderfestival Oelaoeloezza. Sinds de invoering van de ID Controle aan de kassa's heeft de gemeente ook zicht op de woonplaats van de bezoekers. "Ongeveer 60 procent van de bezoekers in De Warande zijn niet-Wetteraars. Zij betalen een hogere prijs voor een bezoek. Maar het verschil in prijs wordt in buurgemeentes Melle volledig en in Laarne deels terugbetaald. Wetteren staat in voor exploitatiekost van het domein. In de volgende legislatuur zullen we de gemeentes waarvan de inwoners hier komen zwemmen of zonnen opnieuw vragen om bij te dragen in de kosten", weet schepen van Sport Katrien Claus (CD&V).





Amper incidenten

In tegenstelling tot tien jaar geleden, zijn er nog nauwelijks incidenten op of rond het domein. "Toen hadden we tientallen problemen per maand. Vorig seizoen noteerden we amper tien tussenkomsten van onze diensten", weet commissaris Vic De Loof van de Wetterse politie.





Meer info op www.wetteren.be. (DVL)