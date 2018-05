50 per uur in Kortenbos 16 mei 2018

De snelheid in de wijk Kortenbos wordt herleid tot 50 per uur. Op een inspraakmoment 'Tot Dinsdag' vroegen de inwoners van de Kortenbosstraat, Kruisstraat en Kriephoekstraat om de snelheid er tot 50 per uur terug te brengen. Dat regime is al van kracht in andere straten. Ook de volledige Loweestraat wordt zone 50. Raadslid Van Heddeghem (Groen&co) vroeg om ook de Maelbroekstraat en de Varekouter op te nemen in de plannen. Dat zal worden bekeken door de diensten. (DVL)