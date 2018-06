48 uur biljarten voor Sint-Lodewijk 08 juni 2018

02u45 0

Dirk De Kesel gaat 48 uur lang biljarten ten voordele van het MPI Sint-Lodewijk in zijn stamcafé De Ster aan het viaduct van Kwatrecht. Vanmiddag om 12 uur neemt hij de keu op tegen iedereen die hem uitdaagt. De inleg, 1 euro per spelletje, gaat naar de school voor mensen met een beperking om de hoek. Tijdens de marathon treden ook tal van Vlaamse schlagerzangers op en op zaterdagavond is er een foute party. Cafébaas Jean-Philippe Limbourg kruipt op zondag in de huid van zijn alter ego André Hazes. "Veel van die gasten van het MPI springen hier binnen om te biljarten. Tussen pot en pint is deze actie gegroeid", zegt Dirk. "Mensen kunnen ook een bijdrage in de spaarpot stoppen." (DVL)