446 snelheidsduivels betrapt 12 mei 2018

02u31 1

De politie heeft in april 11.690 voertuigen gecontroleerd met de bemande camera's in de zone Wetteren, Laarne en Wichelen. Er werden 446 processen-verbaal opgesteld voor overdreven snelheid. Maar niemand werd doorverwezen naar de politierechtbank. Topsnelheden werden gemeten op de Oosterzelesteenweg waar een bestuurder 113 kilometer per uur in de zone 70 reed. Ook op de Dendermondsesteenweg haalde een bestuurder vlot 111 per uur of 41 kilometer per uur te snel. (DVL)