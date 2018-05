4.762 euro voor Kleur in 't Park 23 mei 2018

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) Wetteren krijgt 4.762 euro subsidies van de Provincie Oost-Vlaanderen voor de organisatie van Kleur in 't Park. Dit evenement werd vorige zomer voor het eerst georganiseert in het Provinciaal Domein Den Blakken en liet bewoners en bezoekers kennis maken met de vele gezichten van de Afrikaanse gemeenschap met dans, muziek, toneel en lekker eten. "We kunnen als individu iets betekenen voor internationale solidariteit, maar samen staan we sterker en bereiken we meer. Een groter draagvlak in Oost-Vlaanderen geeft het Zuiden meer kansen." aldus gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking. (DVL)