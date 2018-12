34 leerlingen slagen in eerste Techniekacademie Didier Verbaere

12 december 2018

16u39 3

In Wetteren behaalden 34 leerlingen een diploma in de allereerste Techniekacademie. De Techniekacademie is een initiatief dat kinderen van 10 tot 12 jaar onderdompelt in de wereld van techniek en technologie. In hun vrije tijd werden leerlingen uit het vijfde of zesde leerjaar uitgedaagd om met techniek problemen op te lossen. Professionele techniek mentoren stonden in voor de begeleiding.

“De afgelopen maanden werden de jongeren uitgedaagd om 6 projecten tot een goed einde te brengen. Ze bouwden een voederhuisje, een nachtklokje en een mysteriebox, schakelden lampjes , ze programmeerden een robot, maakten snoepjes en deden enkele chemietestjes. Daarnaast waren er bedrijfsbezoeken bij Recticel en Wegenwerken De Moor. Op de manier maken we jonge mensen warm voor technologie”, zegt Pieter Bracke, departementshoofd vrije tijd in Wetteren. De lessen vonden plaats in Scheppers en op Campus Kompas. Daar vond woensdag de diploma uitreiking plaats.