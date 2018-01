27 transmigranten opgepakt 19 januari 2018

In Wetteren werden gisterochtend om 9 uur 27 transmigranten opgepakt op de Zuidlaan en de Kwatrechtsteenweg. De politie hield hen bestuurlijk aan en bracht 7 van hen naar 3 gesloten asielcentra. De andere 20 illegale vluchtelingen hadden reeds een bevel om het grondgebied te verlaten op zak. Daarmee lijkt na een vrij rustige periode een nieuwe stroom vluchtelingen de weg naar Wetteren gevonden te hebben. In november liet de Wetterse burgemeester Alain Pardaen (CD&V) nog een woning vlak bij het station van Kwatrecht dichttimmeren omdat ze elke nacht als opvanghuis werd gebruikt door vluchtelingen op weg naar de parking langs de E40. Daar proberen de vluchtelingen in vrachtwagens richting Groot-Brittannië te klauteren. (DVL)