250.000 euro subsidie voor aanleg nieuw plein aan Sint-Gertrudiskerk Didier Verbaere

24 december 2018

13u28 0 Wetteren De gemeente Wetteren krijgt 250.000 euro subsidies voor de aanleg van het nieuwe pleintje tussen de Sint-Gertrudiskerk en Marktdreef. Daar werd in november een appartementsgebouw afgebroken . In het voorjaar start de aanleg van een nieuw plein.

De gemeente diende voor dit project een aanvraag in bij de ‘Proeftuinen ontharding’, gelanceerd door Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V). Zo wil ze initiatieven en inspanningen op het vlak van het wegnemen van verharding stimuleren en ondersteunen. Wetteren werd gekozen uit 315 voorstellen. Voor dit project krijgt de gemeente een subsidie van 250.000 euro. In het project wil Wetteren een zone die zeer dicht en hoog bebouwd was, vervangen door een publieke ruimte. Dit gaat gepaard met een ontharding van ruim 1.700 vierkante meter.