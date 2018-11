24-uren lessen marathon op Warmste-Go-Campus van Wetteren Didier Verbaere

16 november 2018

In GO! Campus Wetteren hielden 53 leerlingen van het 4de jaar van het Atheneum een 24-uren lessen marathon in de school ten voordele van de Warmste Week. De lessen startten donderdagochtend om 8.25 uur en eindigden vrijdagochtend. De leerlingen haalden per uur 1 euro sponsorgeld op en konden zo 1.000 euro schenken aan ’t Ensemble, een groep vrijwilligers uit het Wetterse die kledij en interessant materiaal inzamelt en verdeelt aan diegenen die er het meest behoefte aan hebben. De hele week lang werden er nog andere acties georganiseerd voor het goeie doel. Er was een Vlaamse kermis, een loopwedstrijd, een tweehandsbeurs en cupcake en pannenkoekenbak, een klusjesdienst en rommelmarkt. GO! Campus Kompas zal op 21 november ook deelnemen aan de Warmste Schooltrail, georganiseerd door de Sportdienst in samenwerking met de secundaire scholen van Wetteren.