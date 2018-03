200.000 euro voor onderhoudswerken 05 maart 2018

De gemeenteraad van Wetteren heeft een nieuwe opdracht uitgeschreven voor onderhoudswerken aan wegen, herstel of heraanleg van asfalt of betonvakken, aanleggen van voetpaden en parkeerstroken, herstel van kleine zaken, zoals greppels en boordstenen en werken aan grachten. In 2018 is hiervoor een budget voorzien van 200.000 euro.





(DVL)