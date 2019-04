2 Many Bikers rijdt opnieuw Expeditie Natuurpunt voor Scheldeland Didier Verbaere

01 april 2019

13u42 0 Wetteren De Wetterse mountainbikeclub 2 Many Bikers gaat opnieuw de uitdaging aan om geld in te zamelen voor Natuurpunt Scheldeland. Op 22 en 23 juni nemen ze deel aan Expeditie Natuurpunt en fietsen ze 250 kilometer van Diksmuide naar Mechelen. Ze hopen minimum 1500 euro te verzamelen voor hun favoriet natuurgebied De Kalkense Meersen en de bouw van een uitkijkplatform aan de Oude Schelde in Wichelen.

Het geld dat afdelingen door deze expeditie inzamelen dient hoofdzakelijk om aangekochte gronden of goederen te financieren. “Dit jaar kozen we bij Natuurpunt Scheldeland voor een uitkijkplatform aan de Oude Schelde in de Kalkense Meersen, van waar je het steeds veranderlijke leven en landschap in dit natuurgebied kan bewonderen. Hier krijg je in de toekomst de kans om bijvoorbeeld bijzondere moerasvogels aan het werk te zien zonder hen te storen. Zo werken we verder aan een draagvlak voor het natuurbehoud, met respect voor de natuurwaarden”, zegt Kelly Lievens van Natuurpunt Scheldeland.

Bart Ronsmans, deelnemer van de vorige editie en opnieuw van de partij, vertelt waarom hij ook dit jaar graag terug deelneemt: “De hoofdreden waarom ik dit jaar terug meedoe is om zoveel mogelijk aan natuurherstel te kunnen doen in Vlaanderen. Terug meer waardevolle natuur door bijvoorbeeld aanplantingen van bos maakt dat ik heel graag buiten verblijf. Verder vond ik het een supertoffe en sportieve uitdaging om al fietsend door Vlaanderen te trekken. Alles was goed georganiseerd door de organisatie, maar vooral de teamspirit onder de andere deelnemers heeft me opnieuw over de streep getrokken. Ik doe dan ook graag met veel plezier terug mee aan deze uitdaging.” Samen met Giovanni Bauwens en Jeroen De Pauw vormt hij dit jaar het fietsteam. Joost Grillaert, die vorig jaar meefietste, zal de groep technisch ondersteunen onderweg.

Vorig jaar haalde het 2 Many Bikers team maar liefst 5.865 euro op. Dit jaar worden opnieuw biologische Spaanse kwaliteitswijnen verkocht en staat een promostand op de zondagsmarkten van 7 en 14 april in Schellebelle en op de ambachtenmarkt van 28 april in Massemen. Wijnen bestellen kan ook via dit formulier of via de Facebookpagina van Natuurpunt Scheldeland. Alle info op https://expeditie.natuurpunt.be/project/17164.