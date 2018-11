2.000 euro voor Fietsen zonder Leeftijd Didier Verbaere

29 november 2018

20u24 0

Het project Fietsen zonder Leeftijd van Wielertoeristenclub Lambroek uit Massemen krijgt 2.000 euro steun van de liberale dames serviceclub Lidac. WTC Lambroek kocht twee jaar geleden een fiets riksja en organiseert er fietstochten mee voor senioren en bewoners van WZC Schelderust en WZC Armonea . “Fietsen Zonder Leeftijd is er voor iedereen die minder mobiel is en die toch wil profiteren van een fietstocht. Onze piloten geven hen de kans om terug de wind in hun haren te voelen. We nemen ze gewoon mee als passagier op de riksja”, omschrijft Herman De Wulf van WTC Lambroek het project. De club kocht de riksja op eigen kosten en probeert nu via sponsors de aankoop en het onderhoud terug te verdienen. Want de ritjes zelf, doen hun vrijwilligers gratis. “Het afgelopen jaar konden we 74 ritten organiseren. Er werden er ook 11 geannuleerd omwille van ongunstige weersomstandigheden. Onze natte droom is de aankoop van een tweede fiets zodat we ook de bewoners van Sint-Jozef en verenigingen kunnen bedienen. Maar we zijn ook op zoek naar extra piloten om te rijden. Wie dus tijd heeft om 1 of 2 dagen per maand enkele uurtjes te rijden, is zeker welkom”, aldus De Wulf. Het gaat telkens om ritjes van ongeveer 20 kilometer. In het voorjaar van 2019 organiseert Lambroek een inspiratiedag van het project in Wetteren voor alle geïnteresseerde gemeentes, clubs en zorgcentra.