16-jarige Fietser zwaargewond bij dodehoekongeval met vrachtwagen Didier Verbaere

14 november 2018

14u29 7

Op het Bourgondisch Kruis in Wetteren, het kruispunt van de Zuidlaan en de Brusselsesteenweg, raakte een 16-jarige fietser woensdagmiddag omstreeks 12.15 uur zwaargewond aan het been bij een dodehoekongeval. De fietser werd ter hoogte van de verkeerslichten gegrepen door een vrachtwagen die net als hij afsloeg van de Brusselsesteenweg naar de Oosterzelesteenweg. De jongeman liep daarbij zware verwondingen aan het been op maar er is geen levensgevaar. De brandweer kwam ter plaatse met de signalisatie wagen om het verkeer op het drukke kruispunt in goeie banen te leiden terwijl de ambulanciers de eerste zorgen toedienden. De jongeman is overgebracht naar het ziekenhuis.