15 fietsers krijgen proces verbaal na controle

12 december 2018



De politie van Wetteren hield woensdagochtend een controle op fietsverlichting. Liefst 15 jonge fietsers werden bekeurd omdat hun verlichting niet in orde was. “Laat uw schoolgaande kids niet zonder correcte fietsverlichting de straat op”, vraagt de politie. Op Rode Heuvel hield het ‘Flitsteam Wetteren’ gelijktijdig een actie om goed zichtbare kinderen te belonen met een nieuw fluohesje, fietslichtje of spaakreflectoren.