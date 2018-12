15.071 euro voor afdeling kinderoncologie UZ Didier Verbaere

26 december 2018

Het eetfestijn van de familie Dauwe in Massemen leverde 15.071,86 euro op voor de afdeling Kinderoncologie van het Gentse UZ. Johan en zijn gezin en een heleboel vrijwilligers organiseerden eind juli, één week voor de Oogstfeesten in de wijk Kortenbos, een Breydelhamfestijn voor honderden deelnemers. “Dankzij het gratis gebruik van de feesttent en de vele sponsors konden we op één dag zo’n fantastisch bedrag bij elkaar halen. Het geld gaat naar de algemene werking van de afdeling Oncologie”, weet Johan. Daarnaast trekt hij elk jaar met zijn ijskar van zijn Kortenboshoeve naar het Kinderkankerkamp van het UZ. “In 2014, een jaar na de opname van ons dochter, trokken we voor haar verjaardag naar haar kamp. Sindsdien doen we dit jaarlijks voor alle andere kinderen”, zegt Johan. Hij ging woensdag de cheque overhandigen aan het UZ. Een mooi kerstcadeau.