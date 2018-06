14 processen verbaal 04 juni 2018

Tijdens een alcohol en drugsactie in Wetteren en Laarne, stelde de politie in Wetteren veertien processen verbaal op. Twee chauffeurs liepen tegen de lamp voor rijden onder invloed van drugs. Hun rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. Twee bestuurders konden geen rijbewijs voorleggen en één wagen werd in beslag genomen omdat hij niet verzekerd was. Daarnaast werd een bekeuring uitgeschreven voor het rijden zonder veiligheidsgordel en ééntje voor het ontbreken van de boorddocumenten. (DVL)