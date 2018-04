1.600 euro boete voor man die te traag rijdt op E40 19 april 2018

Yves D.S. was zich op 30 juli 2017 duidelijk niet bewust dat hij aan een veel te lage snelheid reed op de E40 in Wetteren. De man reed er met zijn voertuig minder dan 70 kilometer per uur, terwijl dat wettelijk niet toegelaten is. Bovendien was hij stevig onder invloed en had hij een promillegehalte van 2,3 in zijn bloed (goed voor zo'n 17 glazen red.). "Ik was naar een klein feestje geweest, en op weg naar huis dacht ik dat er wegenwerken waren. Omdat het erg donker was vertraagde ik mijn snelheid omdat ik de baan daar niet zo goed kende", vertelde D.S.





Politierechter D'hondt antwoordde gevat. "Ik heb het zeker niet voor snelheidsduivels. Maar als een bestuurder te traag rijdt op de autosnelweg en verschillende mensen bellen naar de politie, omwille van zijn bizarre rijgedrag zorgt dit toch ook voor een extreem gevaarlijke situatie", klonk het. Toen de politie hem aan de kant kon zetten, kwam de man erg verward over. De dronken rit en de te lage snelheid leverden de man een geldboete op van 1.600 euro en een rijverbod van 35 dagen.





