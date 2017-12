"We dachten nog: wat schommelt die kraan" KOPPEL ZIET WAGEN VERPLETTERD WORDEN DOOR TORENKRAAN IN NIEUWPOORT MATHIAS MARIËN JELLE HOUWEN

02u36 0 Mathias Mariën De Audi A4 werd verpletterd onder de torenkraan en moest worden weggetakeld. Wetteren De geplette Audi van Johnny De Mol (48) zorgde voor één van de meest besproken beelden van de ramp met de torenkraan in Nieuwpoort. De man uit Wetteren is er

"Er blijft enkel schroot over. Ik mag er niet aan denken wat er was gebeurd als we in de wagen hadden gezeten", getuigt Johnny.





enkel schroot over. Ik mag er niet aan denken wat er was gebeurd als we in de wagen hadden gezeten", getuigt Johnny.





Een zorgeloze vakantie aan de kust eindigt voor Johnny De Mol (48) en Isabelle De Kegel (49) in mineur. Het koppel uit Wetteren zag de voorbije dagen hun wagen op de voorpagina van alle kranten en televisie verschijnen. "Alleen jammer dat het op zo'n manier moet zijn. Dit kon veel erger zijn afgelopen voor ons", zucht Johnny. De beelden van de verhakkelde Audi A4 spreken dan ook boekdelen. Gisterenochtend haalden de hulpdiensten de wagen vanonder de torenkraan die woensdagavond neerstortte in Nieuwpoort. "Hallucinant", noemt de veertiger het zelf. Van zijn Audi blijft amper iets over. Zo is de volledige passagierszetel in twee gespleten. "Als we op dat moment in de wagen hadden gezeten, was de kans om het te kunnen navertellen nihil. Deze beelden vergeten we nooit meer", getuigt het koppel.





Mathias Mariën Johnny De Mol op het balkon met in achtergrond het appartement waar hij verblijft, vlakbij de plaats van het drama.

Slagveld

Het koppel uit Wetteren zat woensdagavond nog maar net in hun appartement toen ze even na 18 uur het gebouw voelden trillen. Enkele ogenblikken later zagen Johnny en Isabelle talloze ziekenwagens en politievoertuigen voorbijsnellen. "Hier is iets serieus aan de hand", ging meteen door hun gedachten. De twee trokken hun jas aan en gingen honderd meter verderop een kijkje nemen in de Franslaan. Wat ze daar zagen, tart alle verbeelding. "De politie had nog geen perimeter ingesteld, waardoor we ongehinderd konden rondlopen. Na enkele seconden zagen we onze wagen onder de kraan liggen. Een akelig zicht. De volledige straat was omgetoverd in een slagveld", zegt Johnny. "En dan te bedenken dat we amper een uurtje voordien daar hadden geparkeerd en rondliepen."





Opvallend: tijdens het parkeren merkte Isabelle op dat de kraan heen en weer schommelde. "Die zal toch niet omvallen, hé", vroeg ze angstig aan haar echtgenoot. Voor Johnny leek dat een onmogelijke zaak. "En dan gebeurt zoiets toch. Onwaarschijnlijk", zegt de man.





Vervangwagen

Ondertussen rijdt het koppel al rond met een vervangwagen. Hun Audi A4 herstellen is onmogelijk. "Ach, het belangrijkste is dat we hier allebei ongedeerd zijn uitgekomen. Jammer genoeg kan niet iedereen hetzelfde zeggen. Te veel klagen over een kapotte wagen, zou dus niet gepast zijn in deze situatie", besluiten Johnny en Isabelle.