"Vrachtwagen beperkte mijn zicht" 26-JARIGE RISKEERT 6 MAANDEN NA DODELIJK ONGEVAL AAN FRUNPARK KOEN BATEN

16 juni 2018

02u29 2 Wetteren Sien D. (26) uit Aalst riskeert zes maanden cel voor een dodelijk ongeval in Wetteren. De vrouw wilde de parking van winkelcentrum Frunpark oprijden toen ze in aanrijding kwam met motorrijder Johan Herrmann (29) uit Gent. Hij overleed ter plaatse. "Een vrachtwagen ontnam me het zicht wat", zei de beklaagde.

Het ongeval gebeurde op 12 april 2017. De jonge vrouw stond in haar Ford Transit Connect aan te schuiven in een file op de Oosterzelesteenweg om het winkelcentrum in Wetteren op te rijden. Ook in de tegenovergestelde richting waar twee rijstroken zijn, richting Wetteren, stond een korte file. Een automobilist stopte om de vrouw door te laten waarop zij links afsloeg en stapvoets de weg over stak. Plots kwam uit dezelfde richting een motorrijder op zijn Yamaha 125 opduiken. Hij reed aan de correcte snelheid van 70 kilometer per uur. De jonge vrouw merkte hem te laat op en kon een aanrijding niet meer vermijden. Hij kwam op de motorkap terecht en stierf ter plaatse aan zijn verwondingen.





De beklaagde was bijzonder emotioneel gisteren. "Dit was absoluut niet bewust en ik heb dit nooit gewild. Ik reed nog geen 20 per uur toen ik de parking wilde oprijden. Ik heb zelf ook al via sociale media met de familie contact genomen, maar dat verliep niet zo vlot. Ik had de man echt niet opgemerkt omdat er een vrachtwagen stond die het zicht wat wegnam", zei D.





"Het ongeval gebeurde bij een manoeuvre waarbij de beklaagde naar links afdraaide. Volgens experts was het ongeval te voorkomen en was er voldoende zichtbaarheid om de motor te zien", stelt het Openbaar Ministerie. "Geen van de betrokkenen reed te snel", klinkt het.





De advocaat van de beklaagde vroeg zich wel af of de motorrijder in de file echt wel aan 70 kilometer per uur moest voorbijsteken. "Op dat moment was er een hele rij wagens aan het aanschuiven. Hij reed niet te snel, maar je kan je toch afvragen of het wenselijk is om op dat moment aan zo een snelheid te rijden. Defensief rijden was op dat moment een pak veiliger geweest en dan was de balans misschien niet zo zwaar geweest", klinkt het. "Mijn cliënte is nog steeds zwaar onder de indruk van het ongeval en denkt er nog dagelijks aan. Ik wil u vragen om mild te zijn."





De nabestaanden van het dodelijke slachtoffer waren niet aanwezig in de rechtbank. Zij vroegen om een schadevergoeding.





Naast de gevangenisstraf van zes maanden riskeert de jonge vrouw ook een boete van 3.000 euro, twee jaar rijverbod en zal ze alle examens opnieuw moeten afleggen alvorens ze weer mag rijden.





De politierechter zal uitspraak doen op 4 juli.