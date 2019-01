"Veel geleerd van klanten koffiehuis over gemeente" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Didier Verbaere

08 januari 2019

09u19 0 Wetteren Na 12 jaar oppositie maakt Piet Van Heddeghem (61) zijn comeback voor Groen&Co in het schepencollege van Wetteren. Eerder was hij schepen voor het kartel sp.a en Agalev van 2000 tot de herverkiezingen in 2007. Tussendoor heeft hij er ook een carrière in de horeca opzitten. Eerst in zijn eetcafé 'De Zoete Citroen' in Massemen en de laatste zes jaar in het koffiehuis 'De Geoorloofde Troost' in de Van Cromphoutstraat. Die zaak staat nu te huur.

Piet Van Heddeghem lag mee aan de basis van Agalev in Wetteren en werd voor het eerst verkozen voor de partij in 1995 als raadslid. In een kartel met de socialisten behaalde de partij vijf zetels in de gemeenteraad en werd Piet schepen in een bestuur met CD&V. Agalev vervelde nadien tot Groen en in 2007 tot Groen&Co.

Na twaalf jaar oppositie krijgt Piet nu opnieuw een schepenmandaat. "We zijn erg tevreden dat we er weer bij zijn. Maar we hebben ons ook als bestuurs- en beleidspartij aan de kiezer gepresenteerd. We willen na 12 jaar constructieve oppositie weer mee de bakens uitzetten", zegt Piet. Hij was lijstduwer van de partij op 14 oktober en werd samen met kopman Robbe De Wilde (nu eerste schepen), Marianne Gorré (voorzitter gemeenteraad) en Claudine De Pauw (raadslid) verkozen in de gemeenteraad. "Ik heb nooit mijn eigen ambities om opnieuw schepen te worden onder stoelen of banken gestoken. Maar we wilden met een jonge kopman duidelijk maken dat het tijd was voor een frisse wind in het Wetterse bestuur. En daarin zijn we ook geslaagd. Discussies over de verdeling van de ambten is er dus nooit geweest in de partij. Als we maar één schepenzitje hadden gekregen, dan was dat naar Robbe gegaan", zegt Piet.

Luisteren naar inwoners

Samen met CD&V, Eén Wetteren, Sp.a (gedeeld mandaat) gaat Groen&Co de gemeente besturen in een onuitgegeven en vooral krappe coalitie met een meerderheid van 15 op 29 zitjes in de gemeenteraad. "Het zal niet makkelijk werken worden, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het in onze ploeg niet tot discussies zal leiden. Er is een groot vertrouwen en vooral een groot raakvlak in onze programma's en ambities waarheen we met Wetteren heen willen", zegt Piet.

"Uiteraard met extra groene accenten in het bestuursakkoord. Maar ook met accenten van de andere partners. We zijn het allemaal eens dat we Wetteren de komende zes jaar meer cachet en uitstraling willen geven. Nu baadt het centrum nog in een sfeer uit de jaren 70. We willen Wetteren klaar stomen voor de volgende decennia. Of dat nu gepaard zal gaan met een verkeersvrije markt of een parkeerarme, dat zal de toekomst uitwijzen. We gaan die plannen ook niet meer zomaar in de nek van de bevolking slaan, maar goed luisteren. Meer dan vroeger willen we burgers betrekken in het beleid", vertelt Piet.

Zaak te huur

"We gaan beginnen met een strenge aanpak van het zwerfvuil. Want dat stoort de mensen enorm en geeft een eerste uitstraling van je gemeente. Nog meer sensibilliseren, maar ook repressief optreden waar nodig. Bewust sluikstorten zal niet meer onbestraft blijven", weet Piet. "We gaan ook open communiceren over wat we doen en gaan doen. Weg van polarisatie en conflict en zelfs in samenspraak met de oppositie indien nodig. We zijn ervan overtuigd dat Wetteren er binnen zes jaar beter aan toe zal zijn", zegt Piet. "Ik zeg niet dat Wetteren er beter aan toe was geweest met Groen in het bestuur, maar iedereen is het erover eens dat we zes jaar stil hebben gestaan met het vorige bestuur. Het waren niet de beste zes jaren voor deze gemeente en we hadden verder kunnen staan. De mayonaise tussen de drie partijen (CD&V, N-VA en Open Vld, red.) pakte gewoon niet", zegt Piet.

Net als politiek is ook horeca een rode draad in het professionele leven van Piet. Meer dan 15 jaar was hij samen met zijn vrouw Dora uitbater van het populaire café en eethuis 'De Zoete Citroen' in de Kortenbos aan de rand van het Hospiesbos. De eerste jaren van zijn eerste schepenambt combineerde hij beide zaken nog, maar in 2003 zetten Piet en Dora na 16 jaar een punt achter de zaak. Na zes jaar schepen en drie jaar oppositie begon Piet in 2013 zijn koffiezaak 'De Geoorloofde Troost' aan de Van Cromphoutstraat vlak bij de Markt. Nu hij opnieuw schepen wordt, hangt ook daar een bordje te huur aan de deur. "Dit is voor mijn geen politieke comeback, maar gewoon verder doen waar ik sinds 1995 mee bezig ben. Om voltijds schepen te kunnen zijn ben ik nu ook gestopt met mijn koffiehuis. Zes jaar lang, één legislatuur, heb ik dat zeer graag gedaan. Klanten kwamen er graag en kwamen er graag terug. Dar gaf me een enorme voldoening. Uit de gesprekken met mijn klanten heb ik ook veel geleerd over wat leeft in de gemeente. Ik ga nu met evenveel goesting de komende zes jaar schepen zijn. Misschien hou ik voortaan wel koffieklets tijdens mijn zitdagen op het gemeentehuis", lacht Piet. (DVL)