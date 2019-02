’t Kleuterboompje viert carnaval met veel confetti (want het mag weer) Didier Verbaere

22 februari 2019

14u41 0 Wetteren De kinderen van de gemeentelijke kleuterschool ‘t Kleuterboompje in Wetteren trokken vrijdagmiddag in een kleurrijke carnavalsstoet door de wijk achter de school.

Dat deden ze in het kielzog van Prins Lolo in een grote limousine. Er werd ook weer duchtig met confetti gegooid. Het verbod van enkele jaren geleden werd ondertussen opnieuw uit het politiereglement geschrapt. Vanavond is er de machtsoverdracht in de trouwzaal van het oude gemeentehuis op de Markt om 19.11 uur.