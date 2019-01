‘t Kleuterboompje bestaat 60 jaar Didier Verbaere

11 januari 2019

De gemeentelijke kleuterschool ‘t Kleuterboompje aan de Boomkwekerijstraat in Wetteren viert dit jaar haar 60ste verjaardag. De kleuters zetten vrijdagnamiddag het jaar feestelijk in gang met muziek en een lied dat door leerlingen van de Kunsten Academie werd gecomponeerd. Op 15 september is er een groot Jubileumfeest in en rond de school. Dan wordt ook een grote expo rond de geschiedenis georganiseerd. In de aanloop naar het grote feest organiseert het schoolteam en het oudercomité nog een grote Quiz in februari, een Lenteontbijt in maart en kleuteroptredens in CC Nova in mei. Meer info volgt later.